Ребят помогите! Учение вот лутчшее богатство! найдите пжж дополнение подлежашие и сказуемое! тут наверное нет сказуемого и подлежашегою, найдите дополнение

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Ребят помогите! Учение вот лутчшее богатство! найдите пжж дополнение подлежашие и сказуемое! тут наверное нет сказуемого и подлежашегою, найдите дополнение

Автор: Гость