Переведите , пожалуйста предложения на английский язык : 1) Я только что пришёл до??ой 2)Настя купила вчера машину 3)мы уже закончили домашнюю работу \ 4)можно мне открыть окно 5)Чем ты занимаешься сейчас? 6)Читаю книгу ...

Английский язык

Переведите , пожалуйста предложения на английский язык : 1) Я только что пришёл до??ой 2)Настя купила вчера машину 3)мы уже закончили домашнюю работу \ 4)можно мне открыть окно 5)Чем ты занимаешься сейчас? 6)Читаю книгу 7)мне только что принесли эту книгу 8)мы каждый год ездием на море 9) смотри ! Люди играют в футбол!

Автор: Гость