Ширина прямо угольника рана 3см. Она на 20 мм меньше его длины. Найди площадь прямоу??ольника
Математика
Ширина прямо угольника рана 3см. Она на 20 мм меньше его длины. Найди площадь прямоу??ольника
Ответ(ы):
Гость:
20 мм = 2 см Длина больше на 2 см значит длина = 3+2 = 5 см. Площадь находится по формуле S = ab, следовательно S = 5×3 = 15 см². Ответ: 15 см²
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