Ширина прямо угольника рана 3см. Она на 20 мм меньше его длины. Найди площадь прямоу??ольника

Математика

Ширина прямо угольника рана 3см. Она на 20 мм меньше его длины. Найди площадь прямоу??ольника

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