Распишите выражения двумя способами 53 кг 800 г - 9760 г 2 км 700 мм - 1800 м

Гость: Гость:

53 кг 800 г - 9760 г 1кг=1000г 1) 53 кг 800 г - 9760 г=53800 г-9760 г=44040 г 2) 53 кг 800 г - 9760 г=53 кг 800 г-9 кг 760 г=44 кг 40 г 2 км 700 мм - 1800 м 1км=1000м 1) 2 км 700 мм - 1800 м=2700 м-1800 м=900 м 2) 2 км 700 мм - 1800 м=2 км 700 м-1 км 800 м=1 км 1700 м-1 км 800 м=900 м