Невеликий твір-роздум ,користуючись тезою з ,, Тихої елегії'' В. Підпалого ,, Рідну м??ву чи зміг би поміняти на чужу?''
Українська література
Невеликий твір-роздум ,користуючись тезою з ,, Тихої елегії'' В. Підпалого ,, Рідну м??ву чи зміг би поміняти на чужу?''
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