Помогите найти любое деепричастие из книг
Русский язык
Помогите найти любое деепричастие из книг
Ответ(ы):
Гость:
"Мартин Иден" Д.Лондон "Он лавировал между различными предметами, ПРЕУВЕЛИЧИВАЯ опасность, существующую больше в его воображении". "Артур подошел к столу,вскрыл конверт и начал читать, ДАВАЯ гостю возможность прийти в себя."
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