Помогите найти любое деепричастие из книг

Гость: Гость:

"Мартин Иден" Д.Лондон "Он лавировал между различными предметами, ПРЕУВЕЛИЧИВАЯ опасность, существующую больше в его воображении". "Артур подошел к столу,вскрыл конверт и начал читать, ДАВАЯ гостю возможность прийти в себя."