Помогите найти любое деепричастие из книг

Русский язык
Помогите найти любое деепричастие из книг
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
"Мартин Иден" Д.Лондон "Он лавировал между различными предметами, ПРЕУВЕЛИЧИВАЯ опасность, существующую больше в его воображении". "Артур подошел к столу,вскрыл конверт и начал читать, ДАВАЯ гостю возможность прийти в себя."
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Переведите , пожалуйста предложения на английский язык : 1) Я только что пришёл до??ой 2)Настя купила вчера машину 3)мы уже закончили домашню...
Ответить
Химия
Как через телефон отправить фото?
Ответить
Математика
Ширина прямо угольника рана 3см. Она на 20 мм меньше его длины. Найди площадь прямоу??ольника
Ответить
Математика
Запиши числа, в которых количество единиц на 4 меньше, чем количесво десятков
Ответить
Математика
Распишите выражения двумя способами 53 кг 800 г - 9760 г 2 км 700 мм - 1800 м
Ответить