Выполни необходимые вычисления.а)3т 12кг+16т180кг= б)325м29см-128м45см= в)256м91см+23м27см= г)7т88??г-3т71кг=

Математика
Выполни необходимые вычисления.а)3т 12кг+16т180кг= б)325м29см-128м45см= в)256м91см+23м27см= г)7т88??г-3т71кг=
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А) 19т192кг б) 197м73см в)290м18см г)4т17кг
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