Чему равно произведение чисел 1 и 7?

Математика
Чему равно произведение чисел 1 и 7?
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Ответ(ы):
Гость:
1*7=7 все верно 000000
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