Во сколько раз площадь поперечного сечения алюминиевого проводника должна быть больше ,чем медного, чтобы их сопротивления были одинаковы при равной длине? примерный ответ: 1,65 раза. нужно решение или что писать))

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Формула сопротивления - R=pl/S. Пусть у нас R1 - сопротивление алюминиевого проводника, а R2 - сопротивление медного. По условию, R1=R2, следовательно, p1l1/S1=p2l2/S2. Длина у них тоже одинаковая, и учитывать её мы не будем. Получаем такую пропорцию: p1/S1=p2/S2. Выходит, что, чем больше удельное сопротивление, тем больше площадь поперечного сечения. Найдем отношение р1 и р2: 2,8/1,7≈1,65. Ответ: в 1,65 раз.