Алгебра. 7 класс. решите пожалуйста номер 775

Алгебра
Алгебра. 7 класс. решите пожалуйста номер 775
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Выражение: A^2-B^2-(A+B)^2=-2*B*(A+B) Ответ: 0=0 Решаем по действиям:1. (A+B)^2=A^2+2*A*B+B^2  (A+B)^2=((A+B)*(A+B))  1.1. (A+B)*(A+B)=A^2+2*A*B+B^2      (A+B)*(A+B)=A*A+A*B+B*A+B*B    1.1.1. A*A=A^2          A*A=A^(1+1)      1.1.1.1. 1+1=2              +1               _1_               2    1.1.2. A*B+B*A=2*A*B    1.1.3. B*B=B^2          B*B=B^(1+1)      1.1.3.1. 1+1=2              +1               _1_               22. A^2-B^2-(A^2+2*A*B+B^2)=A^2-B^2-A^2-2*A*B-B^23. A^2-A^2=04. -B^2-B^2=-2*B^25. 2*(A+B)=2*A+2*B6. (2*A+2*B)*B=2*A*B+2*B^2  (2*A+2*B)*B=2*A*B+2*B*B  6.1. B*B=B^2      B*B=B^(1+1)    6.1.1. 1+1=2          +1           _1_           27. -2*A*B+2*A*B=08. -2*B^2+2*B^2=0 Решаем по шагам:1. A^2-B^2-(A^2+2*A*B+B^2)+2*B*(A+B)=0  1.1. (A+B)^2=A^2+2*A*B+B^2      (A+B)^2=((A+B)*(A+B))    1.1.1. (A+B)*(A+B)=A^2+2*A*B+B^2          (A+B)*(A+B)=A*A+A*B+B*A+B*B      1.1.1.1. A*A=A^2              A*A=A^(1+1)        1.1.1.1.1. 1+1=2                  +1                   _1_                   2      1.1.1.2. A*B+B*A=2*A*B      1.1.1.3. B*B=B^2              B*B=B^(1+1)        1.1.1.3.1. 1+1=2                  +1                   _1_                   22. A^2-B^2-A^2-2*A*B-B^2+2*B*(A+B)=0  2.1. A^2-B^2-(A^2+2*A*B+B^2)=A^2-B^2-A^2-2*A*B-B^23. -B^2-2*A*B-B^2+2*B*(A+B)=0  3.1. A^2-A^2=04. -2*B^2-2*A*B+2*B*(A+B)=0  4.1. -B^2-B^2=-2*B^25. -2*B^2-2*A*B+(2*A+2*B)*B=0  5.1. 2*(A+B)=2*A+2*B6. -2*B^2-2*A*B+2*A*B+2*B^2=0  6.1. (2*A+2*B)*B=2*A*B+2*B^2      (2*A+2*B)*B=2*A*B+2*B*B    6.1.1. B*B=B^2          B*B=B^(1+1)      6.1.1.1. 1+1=2              +1               _1_               27. -2*B^2+2*B^2=0  7.1. -2*A*B+2*A*B=08. 0=0  8.1. -2*B^2+2*B^2=0 Решаем уравнение 0=0: Тестовая функция, правильность не гарантируетсяНе можем решить.
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