Алгебра. 7 класс. решите пожалуйста номер 775
Алгебра
Алгебра. 7 класс. решите пожалуйста номер 775
Ответ(ы):
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Выражение: A^2-B^2-(A+B)^2=-2*B*(A+B) Ответ: 0=0 Решаем по действиям:1. (A+B)^2=A^2+2*A*B+B^2 (A+B)^2=((A+B)*(A+B)) 1.1. (A+B)*(A+B)=A^2+2*A*B+B^2 (A+B)*(A+B)=A*A+A*B+B*A+B*B 1.1.1. A*A=A^2 A*A=A^(1+1) 1.1.1.1. 1+1=2 +1 _1_ 2 1.1.2. A*B+B*A=2*A*B 1.1.3. B*B=B^2 B*B=B^(1+1) 1.1.3.1. 1+1=2 +1 _1_ 22. A^2-B^2-(A^2+2*A*B+B^2)=A^2-B^2-A^2-2*A*B-B^23. A^2-A^2=04. -B^2-B^2=-2*B^25. 2*(A+B)=2*A+2*B6. (2*A+2*B)*B=2*A*B+2*B^2 (2*A+2*B)*B=2*A*B+2*B*B 6.1. B*B=B^2 B*B=B^(1+1) 6.1.1. 1+1=2 +1 _1_ 27. -2*A*B+2*A*B=08. -2*B^2+2*B^2=0 Решаем по шагам:1. A^2-B^2-(A^2+2*A*B+B^2)+2*B*(A+B)=0 1.1. (A+B)^2=A^2+2*A*B+B^2 (A+B)^2=((A+B)*(A+B)) 1.1.1. (A+B)*(A+B)=A^2+2*A*B+B^2 (A+B)*(A+B)=A*A+A*B+B*A+B*B 1.1.1.1. A*A=A^2 A*A=A^(1+1) 1.1.1.1.1. 1+1=2 +1 _1_ 2 1.1.1.2. A*B+B*A=2*A*B 1.1.1.3. B*B=B^2 B*B=B^(1+1) 1.1.1.3.1. 1+1=2 +1 _1_ 22. A^2-B^2-A^2-2*A*B-B^2+2*B*(A+B)=0 2.1. A^2-B^2-(A^2+2*A*B+B^2)=A^2-B^2-A^2-2*A*B-B^23. -B^2-2*A*B-B^2+2*B*(A+B)=0 3.1. A^2-A^2=04. -2*B^2-2*A*B+2*B*(A+B)=0 4.1. -B^2-B^2=-2*B^25. -2*B^2-2*A*B+(2*A+2*B)*B=0 5.1. 2*(A+B)=2*A+2*B6. -2*B^2-2*A*B+2*A*B+2*B^2=0 6.1. (2*A+2*B)*B=2*A*B+2*B^2 (2*A+2*B)*B=2*A*B+2*B*B 6.1.1. B*B=B^2 B*B=B^(1+1) 6.1.1.1. 1+1=2 +1 _1_ 27. -2*B^2+2*B^2=0 7.1. -2*A*B+2*A*B=08. 0=0 8.1. -2*B^2+2*B^2=0 Решаем уравнение 0=0: Тестовая функция, правильность не гарантируетсяНе можем решить.
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