Дома простых москвичей в XV|| веке обычно строились из... A) Кирпич B)бетон C)дерево D)камень
География
Дома простых москвичей в XV|| веке обычно строились из... A) Кирпич B)бетон C)дерево D)камень
Ответ(ы):
Гость:
Из дерева,так как другие материалы использовались для построения гос.обьекта
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