Дома простых москвичей в XV|| веке обычно строились из... A) Кирпич B)бетон C)дерево D)камень

География
Дома простых москвичей в XV|| веке обычно строились из... A) Кирпич B)бетон C)дерево D)камень
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Из дерева,так как другие материалы использовались для построения гос.обьекта
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Ребят помогите! Учение вот лутчшее богатство! найдите пжж дополнение подлежашие и сказуемое! тут наверное нет сказуемого и подлежашегою, найдите до...
Ответить
Химия
Химия , фото прикреплено .
Ответить
Русский язык
Это только кажется что быть безвольным
Ответить
Русский язык
Ребят помогите! Учение вот лутчшее богатство! найдите пжж дополнение подлежашие и сказуемое! тут наверное нет сказуемого и подлежашегою, найдите до...
Ответить
Математика
Чему равно произведение чисел 1 и 7?
Ответить