Существует ли наибольшее целое число? наименьшее число

Математика
Существует ли наибольшее целое число? наименьшее число
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Будем считать, что мы имеем общее представление о целых числах. В этой статье мы разберемся со  сравнением целых чисел. Сначала мы выясним, какие целые числа называются равными, а какие – неравными. Дальше мы подробно разберем правила, которые позволяют выяснить, какое из двух неравных целых чисел больше, а какое – меньше. Все эти правила базируются на хорошо известном нам  сравнении натуральных чисел, так что никаких сложностей с изучением материала возникнуть не должно. В заключение мы рассмотрим сравнение трех и более целых чисел, и научимся находить наибольшее и наименьшее целое число из их некоторого конечного множества.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Как можно привлечь насекомоядных и хищных птиц в городские парки и скверы? Нужно ли это делать и зачем? Есть ли какие-либо ограничения в привлечени...
Ответить
Русский язык
Просклоняйте сто пятьдесят седьмой
Ответить
Немецкий язык
Sänger : Zuhörer= Schauspieler :
Ответить
География
Дома простых москвичей в XV|| веке обычно строились из... A) Кирпич B)бетон C)дерево D)камень
Ответить
Русский язык
Ребят помогите! Учение вот лутчшее богатство! найдите пжж дополнение подлежашие и сказуемое! тут наверное нет сказуемого и подлежашегою, найдите до...
Ответить