Существует ли наибольшее целое число? наименьшее число

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Будем считать, что мы имеем общее представление о целых числах. В этой статье мы разберемся со сравнением целых чисел. Сначала мы выясним, какие целые числа называются равными, а какие – неравными. Дальше мы подробно разберем правила, которые позволяют выяснить, какое из двух неравных целых чисел больше, а какое – меньше. Все эти правила базируются на хорошо известном нам сравнении натуральных чисел, так что никаких сложностей с изучением материала возникнуть не должно. В заключение мы рассмотрим сравнение трех и более целых чисел, и научимся находить наибольшее и наименьшее целое число из их некоторого конечного множества.