Какого человека можно назвать вежливым? Какие правила вежливости ты знаешь?Почем?? каждый человек должен быть вежливым? 7-8 предложений
Окружающий мир
Какого человека можно назвать вежливым? Какие правила вежливости ты знаешь?Почем?? каждый человек должен быть вежливым? 7-8 предложений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Человека можно назвать вежливым если он соблюдает правила вежливости. Правила вежливости: 1. Здороваться при встречи. 2. Говорить "до свиданья" когда уходишь. 3. Соблюдать правила этикета за столом. 4. Никогда не заставляйте вас ждать. 5. Проявляйте радость при встрече. Если люди не будут соблюдать правила вежливости, то в мире останутся одни хамы и грубияны, а ведь нам не приятно когда нас обзывают или грубят нам.
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