Какого человека,по твоему мнению,можно назвать героем отечества? 7-8 предложений
Окружающий мир
Какого человека,по твоему мнению,можно назвать героем отечества? 7-8 предложений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Герой, самый настоящий герой это Ветеран. Это герои, которые защищали нашу страну, рискую свой жизнью ради нас. Мы должны им быть очень благодарны и уважать их. Каждый человек обязан служить своей родине. Этот смелый поступок никогда не будет забыт. Никогда. Для меня героем всегда были, есть и будут это ветераны, которые защищали нас
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Определите мощность тока в электрической лампе , включенной в сеть напряжением 220?? , если извесно , что сопротивление нити накала лампы 1936 Ом ....
Биология