Какого человека,по твоему мнению,можно назвать героем отечества? 7-8 предложений

Окружающий мир
Какого человека,по твоему мнению,можно назвать героем отечества? 7-8 предложений
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Герой, самый настоящий герой это Ветеран. Это герои, которые защищали нашу страну, рискую свой жизнью ради нас. Мы должны им быть очень благодарны и уважать их. Каждый человек обязан служить своей родине. Этот смелый поступок никогда не будет забыт. Никогда. Для меня героем всегда были, есть и будут это ветераны, которые защищали нас
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