Какого внешнее строение стебля

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Стебель – осевая часть побега растения, он проводит питательные вещества и выносит листья к свету. У стебля есть узлы и междоузлия. Узел – участок стебля, на котором находится лист (листья) и почка (почки). Участок стебля между соседними узлами представляет собой междоузлие. Угол, образованный листом и стеблем выше узла, называют листовой пазухой. Почки, занимающие боковое положение на узле, в пазухе листа, называют боковыми или пазушными. На верхушке стебля находится верхушечная почка.