Какой частью речи является слово ЧЕМ в предложении "100-500 миллионов лет назад моря ?? континенты имели совсем иные очертания,чем в наши дни."
Русский язык
Какой частью речи является слово ЧЕМ в предложении "100-500 миллионов лет назад моря ?? континенты имели совсем иные очертания,чем в наши дни."
Ответ(ы):
Гость:
Это союз чем .......................
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