Какой элемент часть книги может определить фамилию автора? Отметьте обобщающее с??ово, которым можно дополнить предложение...1) баснописцы.2) летописцы.3) поэты.
Литература
Какой элемент часть книги может определить фамилию автора? Отметьте обобщающее с??ово, которым можно дополнить предложение...1) баснописцы.2) летописцы.3) поэты.
Ответ(ы):
Гость:
Я думаю что : 2) но это мой вариант ,вдруг это не правильно после меня проверь пож
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