Какой эпизод из жизни писателя в 1580-е годы можно назвать поступком в высоком значении этого слова? Аргументируйте свой ответ. Тургенев

Литература

Какой эпизод из жизни писателя в 1580-е годы можно назвать поступком в высоком значении этого слова? Аргументируйте свой ответ. Тургенев

Автор: Гость