Какой эпизод из жизни писателя в 1580-е годы можно назвать поступком в высоком значении этого слова? Аргументируйте свой ответ. Тургенев

Литература
Какой эпизод из жизни писателя в 1580-е годы можно назвать поступком в высоком значении этого слова? Аргументируйте свой ответ. Тургенев
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