Предложения со словами:Себялюбие,читать про себя,владеть собой,выходить из себя,судить по себе,уйти в себя,не похож на себя,себе на уме

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Предложения со словами:Себялюбие,читать про себя,владеть собой,выходить из себя,судить по себе,уйти в себя,не похож на себя,себе на уме
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)У меня синдром себялюбие,а это означает я люблю себя. 2)Когда я сижу на уроке,учитель просит,чтобы мы читали про себя. 3)В любом конфликте,нужно владеть собой. 4)Когда люди меня не понимают,я выхожу из себя. 5)Не суди по себе,да не судим будешь. 6)Когда я сижу в наушниках,я как бы ухожу в себя,в свой мир. 7)Я бываю в гневе,а когда я злюсь я не похожа на себя. 8)Моя подруга себе на уме,вздумает что хочет.
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