Предложения со словами:Себялюбие,читать про себя,владеть собой,выходить из себя,судить по себе,уйти в себя,не похож на себя,себе на уме

Гость: Гость:

1)У меня синдром себялюбие,а это означает я люблю себя. 2)Когда я сижу на уроке,учитель просит,чтобы мы читали про себя. 3)В любом конфликте,нужно владеть собой. 4)Когда люди меня не понимают,я выхожу из себя. 5)Не суди по себе,да не судим будешь. 6)Когда я сижу в наушниках,я как бы ухожу в себя,в свой мир. 7)Я бываю в гневе,а когда я злюсь я не похожа на себя. 8)Моя подруга себе на уме,вздумает что хочет.