В треугольнике ABC угол С равен 90 градусов АВ =25, АС=15. Найдите cosB.
Геометрия
В треугольнике ABC угол С равен 90 градусов АВ =25, АС=15. Найдите cosB.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По теореме пифагора находим CB, CB=20, косинус угла В = CB:AB=20:25=0.8
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