Выпишите словосочетания из предложения и сделайте их разбор: На пороге сидит его ??таруха, а перед нею разбитое корыто.

Русский язык

Выпишите словосочетания из предложения и сделайте их разбор: На пороге сидит его ??таруха, а перед нею разбитое корыто.

Автор: Гость