Выпишите словосочетания из предложения и сделайте их разбор: На пороге сидит его ??таруха, а перед нею разбитое корыто.

Русский язык
Выпишите словосочетания из предложения и сделайте их разбор: На пороге сидит его ??таруха, а перед нею разбитое корыто.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Типо того:СИДИТ (где?) на пороге,разбитое КОРЫТО(какое?),СИДИТ(кто?) старуха,СТАРУХА (что делает?) сидит,)))удачи
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