Подумайте, какие причины (три штуки) вызывают социальное неравенство в современном обществе и к каким последствиям (три штуки) оно может привести.

Обществознание

Подумайте, какие причины (три штуки) вызывают социальное неравенство в современном обществе и к каким последствиям (три штуки) оно может привести.

Автор: Гость