Подумайте, какие причины (три штуки) вызывают социальное неравенство в современном обществе и к каким последствиям (три штуки) оно может привести.
Обществознание
Подумайте, какие причины (три штуки) вызывают социальное неравенство в современном обществе и к каким последствиям (три штуки) оно может привести.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) коррупция в органах власти и в судах 2) несовершенство правовой системы 3) несправедливое распределение благ 1) социальный взрыв (вплоть до революций и бунтов) 2) рост преступности 3) рост социальной напряженности
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