Помогите пожалуйста! 1.Какое количество теплоты выделится в нити электрической ??ампы, в течение 10 секунд, если лампа потребляет ток силой 4А при напряжении 110В. 2. Какую работу совершает ток силой 3А за 10 секунд при напр...
Физика
Помогите пожалуйста! 1.Какое количество теплоты выделится в нити электрической ??ампы, в течение 10 секунд, если лампа потребляет ток силой 4А при напряжении 110В. 2. Какую работу совершает ток силой 3А за 10 секунд при напряжении в цепи 15В
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