Сколько видов птиц в мире

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В зависимости от системы классификации насчитывают от 9800 до 10 050современных видов птиц. Все современные птицы относятся к иногда выделяемой как подкласс группе веерохвостых птиц — Ornithurae, или Neornithes, которая противопоставляется ящерохвостым птицам — Saururae, или Archaeornithes. К последней группе относят лишь археоптерикса. Веерохвостые птицы разделяются на 2 подкласса, объединяющих 33 отряда (6 из них только с ископаемыми формами) и 213 семейств (из них 42 — ископаемые) . Всего известно около 9000 видов, группируемых в 2000—2400 родов. Распространены практически по всему земному шару. Подкласс Paleognathae — Бескилевые Отряд Казуарообразные (Casuariiformes) Отряд Кивиобразные (Apterygiformes) Отряд Нандуобразные (Rheiformes) Отряд Страусообразные (Struthioniformes) Отряд Тинамуобразные, или Скрытохвостые (Tinamiformes) Подкласс Neognathae — Новонёбные Отряд Аистообразные, или Голенастые (Ciconiiformes, Gressores) Отряд Буревестникообразные, или Трубконосые (Procellariiformes, Tubinares) Отряд Воробьинообразные (Passeriformes) Отряд Гагарообразные (Gaviiformes) † Отряд Гесперорнисообразные (Hesperornithiformes) Отряд Голубеобразные (Columbiformes) Отряд Гусеобразные (Anseriformes) † Отряд Диатримообразные (Diatrymiformes) Отряд Дятлообразные (Piciformes) Отряд Журавлеобразные (Gruiformes) † Отряд Ихтиорнисообразные (Ichthyornithiformes) Отряд Козодоеобразные (Caprimulgiformes) Отряд Колибриобразные (Trochiliformes) Отряд Кукушкообразные (Cuculiformes) Отряд Курообразные (Galliformes) Отряд Пеликанообразные, или Веслоногие (Pelecaniformes, Steganopodiformes) Отряд Пингвинообразные (Sphenisciformes) Отряд Поганкообразные (Podicipediformes) Отряд Попугаеобразные (Psittaciformes) Отряд Птицы-мыши (Coliiformes) Отряд Ракшеобразные (Coraciiformes) Отряд Ржанкообразные (Charadriiformes) Отряд Совообразные (Strigiformes) Отряд Соколообразные, или Дневные хищные птицы (Falconiformes) Отряд Стрижеобразные, или Длиннокрылые (Apodiformes) Отряд Трёхпёрсткообразные (Turniciformes) Отряд Трогонообразные (Trogoniformes) Отряд Туракообразные (Musophagiformes) Отряд Фламингообразные (Phoeriicopteri) † Отряд Эпиорнисообразные (Aepyornithiformes) Человеком одомашнено несколько видов птиц с целью получения от них яиц, мяса, пера и пуха, а также для использования в религиозных обрядах и для развлечения. К числу основных одомашненных, а также приручённых и разводимых в неволе птиц относятся: Курица Гусь Утка Мускусная утка Индейка Страус Цесарка Фазан Перепел Голубь Павлин Канарейка Попугаи Лебедь-шипун