Назови понятие. соответствующее указанным определениям: .изменение густоты и окр??ски шерсти у животных охраняемая природная территория часть океана которая вдается в сушу модель Земли

Обществознание

Назови понятие. соответствующее указанным определениям: .изменение густоты и окр??ски шерсти у животных охраняемая природная территория часть океана которая вдается в сушу модель Земли

Автор: Гость