Назови понятие. соответствующее указанным определениям: .изменение густоты и окр??ски шерсти у животных охраняемая природная территория часть океана которая вдается в сушу модель Земли
Обществознание
Назови понятие. соответствующее указанным определениям: .изменение густоты и окр??ски шерсти у животных охраняемая природная территория часть океана которая вдается в сушу модель Земли
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Порода или линька, если сезонное; заповедник, заказник; море, залив; глобус.
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