Стих про круговорот червяка (например: червяка съела птица... и так далее)
Биология
Стих про круговорот червяка (например: червяка съела птица... и так далее)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Червяка не нужно мучить. Лучше в банку посадить. И поставить у кровати - Там ему удобней жить. Наблюдать за ним смогу я По утрам и вечерам, Сквозь бинокль прослежу я, Все ль по нраву ему там. Мама сердится немножко, Мы ее уговорим, Ведь пока у нас нет кошки? И джунгарских только три. Жаль, что утром оказалось – Нету в банке червяка. Видно, стало ему скушно И пошел искать подружку - По квартире погулять. Ничего, найдем другого. Только вот какой совет: Банку - крышкой. И ни слова. Это будет - наш секрет.
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