Какой глагол спрягается не так как другие: опоясать, плясать, сосать, тесать, чесать?

Гость: Гость:

По-моему. Опоясать сов. вид. Все остальные слова несов.вида. Может быть ,поэтому опоясать склоняется в форме будущего времени. другие слова - в настоящем. 2. во всех словах есть чередование с\\ш чесать- чешу, плясать- пляшу, писать-пишу .Чередования с\\ш нет в слове сосать -сосу.