Какой глагол спрягается не так как другие: опоясать, плясать, сосать, тесать, чесать?
Русский язык
Какой глагол спрягается не так как другие: опоясать, плясать, сосать, тесать, чесать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По-моему. Опоясать сов. вид. Все остальные слова несов.вида. Может быть ,поэтому опоясать склоняется в форме будущего времени. другие слова - в настоящем. 2. во всех словах есть чередование с\\ш чесать- чешу, плясать- пляшу, писать-пишу .Чередования с\\ш нет в слове сосать -сосу.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Однажды Гусак червяк барсук Поросенок и бурундук поспорили у кого самое простое И не только в моём имени нет суффикса сказал бурундук а на самом де...
Английский язык
Заполни пропуски. Big ... Biggest Happy happier ... ... Taller (the) tallest Cold ... Coldest Nice Nicer ... Kind Kinder ... ... Sli...
География