Полз помогите номер 266
Математика
Полз помогите номер 266
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А- цена одной хриз. а+30 - цена одной розы а) 5а+3(а+30)=250 б) 3(а+30)+50=5а в) 7а< 300 г) 7(а+30)> 300
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