Какой город имеет географические координаты 48 с.ш 107 в.д
География
Какой город имеет географические координаты 48 с.ш 107 в.д
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Улан - Батор..............
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Изменить предложения из пассивного в активный залог. 1. When will the telegram be sent? 2. Letters are being read now 3. Were you given a t...
Русский язык
Математика
К бабушке приехали внуки и она захотела порадовать их подаркоми внучка маша хотела чтобы ей подарили куклу а мише понравился вертолёт все необхадим...