Какой город имеет географические координаты 48 с.ш 107 в.д

География
Какой город имеет географические координаты 48 с.ш 107 в.д
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Улан - Батор..............
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