Какой из этих предлогов не совпадает с глагольной приставкой? а) в; б) к; в) о; г) с; д) у.
Русский язык
Какой из этих предлогов не совпадает с глагольной приставкой? а) в; б) к; в) о; г) с; д) у.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б) к Так как на в-вошёл, на о-осматривал, на с-сделал, на у-ушел
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Химия
Помогите срочно. Пожалуйста. Сколько грамм H2SO4 содержится в 200 мл 45,03%-ого раствора, если p=1,15 г/см^3
Русский язык
Рассмотрите картинку Ф.Решетникова Мальчишки(см картинку внизу)Кто изображен на ??артине?Что вы можете сказать о выражении лиц героев,их позах?Как ...
Русский язык