Какой из этих предлогов не совпадает с глагольной приставкой? а) в; б) к; в) о; г) с; д) у.

Русский язык

Какой из этих предлогов не совпадает с глагольной приставкой? а) в; б) к; в) о; г) с; д) у.

Автор: Гость