Какой корень у причастия приглашенный
Русский язык
Какой корень у причастия приглашенный
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приглаш наверное) Приглашенный, приглашение - приглаш.
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