Какой корень в слове чесно
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Какой корень в слове чесно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Честно,корень чест.както так
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