Однокоренные слова к слову фонарь
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Однокоренные слова к слову фонарь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фонарный,Фонарщик,Фонарик
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