Постройте график функции. Очееень надооо. Объясните пожалуйста каждые шаги реше??ия.
Алгебра
Постройте график функции. Очееень надооо. Объясните пожалуйста каждые шаги реше??ия.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)x<2 y=-3(x-2)/(x-2) +1=-3+1=-2 2)x>2 y=39x-2)/(x-2) +1=3+1=4 Прямые параллельные оси ох
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