Какой наименьшей длины должна быть взлётная полоса,если для поднятия в воздух самолёту необходимо набрать скорость 300км/ч,а его двигатели способны обеспечить движение с ускорением 1.6м/c2(в квадрате)? ОЧЕНЬ СРОЧНО
Физика
Какой наименьшей длины должна быть взлётная полоса,если для поднятия в воздух самолёту необходимо набрать скорость 300км/ч,а его двигатели способны обеспечить движение с ускорением 1.6м/c2(в квадрате)? ОЧЕНЬ СРОЧНО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
300км/ч = 83 м/с S=² S=215м
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Английский язык
You have 30 minutes to do this task. You have received a letter from your English-speaking pen, Susan. ...Yesterday i cooked pizza myself! Yummy...
Русский язык
Помогите ПОЖАЛУЙСТА!!! 6 класс!!! Синонимы к слову - сувенир, обелиск, пейзаж, дискуссия, абсурд, дефект, инцидент.
Физика
Даны уравнения движения: x1= 4 + 2t и x2= 8- 2t. Найти место и время встречи. Задачу решить ??рафически..