Какой наименьшей длины должна быть взлётная полоса,если для поднятия в воздух самолёту необходимо набрать скорость 300км/ч,а его двигатели способны обеспечить движение с ускорением 1.6м/c2(в квадрате)? ОЧЕНЬ СРОЧНО

Физика

Какой наименьшей длины должна быть взлётная полоса,если для поднятия в воздух самолёту необходимо набрать скорость 300км/ч,а его двигатели способны обеспечить движение с ускорением 1.6м/c2(в квадрате)? ОЧЕНЬ СРОЧНО

Автор: Гость