Какой наименьший угол в градусах образует минутная стрелка васов в 16:00?
Математика
Какой наименьший угол в градусах образует минутная стрелка васов в 16:00?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
360 градусов делим на 12 часов получаем 30 градусов час следовательно в16:00 или 4:00 часа угол будет 4*30=120 градусов
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