Какой нравственный урок вы можете извлечь для себя из рассказа Станционный Смотр??тель ?

Литература
Какой нравственный урок вы можете извлечь для себя из рассказа Станционный Смотр??тель ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что никогда не нужно покидать своих родителей которые тебя любят.Ведь у Дуни оказалась судьба как у многих в то время барынь...
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