Какой объём CO₂ выделится при разложении 600 гр известняка если содержание примеси 10 %?
Химия
Какой объём CO₂ выделится при разложении 600 гр известняка если содержание примеси 10 %?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Примеси 10%, значит в-ва - 90%, тогда чистого СаСО3 - 0,9*600 = 540г. Кол-во в-ва 540/100=5,4моль, по реакции СО2 столько же, значит объем - 22,4*5,4=120,96 литров.
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