Какой объём углекислого газа может быть получен при взаимодействии в 250 г CaCO3 , сод??ржащего 20% примесей с 730 г 30%-ого раствора HCl если выход газа 75%

Химия

Какой объём углекислого газа может быть получен при взаимодействии в 250 г CaCO3 , сод??ржащего 20% примесей с 730 г 30%-ого раствора HCl если выход газа 75%

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