Какой объём углекислого газа может быть получен при взаимодействии в 250 г CaCO3 , сод??ржащего 20% примесей с 730 г 30%-ого раствора HCl если выход газа 75%
Химия
Какой объём углекислого газа может быть получен при взаимодействии в 250 г CaCO3 , сод??ржащего 20% примесей с 730 г 30%-ого раствора HCl если выход газа 75%
Ответ(ы):
Гость:
Дано: m(CaCO3) - 250 г wприм(CaCO3) - 20 % m(HCl) = 730 г wр-ра(HCl) - 30 % u(CO2) - 75 Найти: V(CO2) - ? Решение: СaCO3 + 2HCL = CaCl2+H2O+CO2 wч.в-ва(CaCO3) = 100% - 20% = 80 wч.в-ва(CaCO3)= 250г * 80% / 100г = 200г n(CaCO3) = 200г / 100г/моль = 2 моль n(CaCO3) = n(CO2) = 2 моль V(CO2) = 2 моль * 22,4 л/моль = 44,8 м3 V(CO2)практ = 44,8 м3 * 100% / 75% = 59 м3
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