Какой объём водорода выделиться при взаимодействии 500 г 9% -ного раствора фосфорно?? кислоты с натрием? Помогите с решением

Химия
Какой объём водорода выделиться при взаимодействии 500 г 9% -ного раствора фосфорно?? кислоты с натрием? Помогите с решением
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
MH3PO4=500×0.9=450g             450g                        xL 6Na+3H2PO4=2Na3PO4+3H2           3·98g                        3·22.4L x=450·67.2÷294≈103L
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