Какой объём водорода выделиться при взаимодействии 500 г 9% -ного раствора фосфорно?? кислоты с натрием? Помогите с решением

Химия

Какой объём водорода выделиться при взаимодействии 500 г 9% -ного раствора фосфорно?? кислоты с натрием? Помогите с решением

Автор: Гость