Какой объём водорода выделиться при взаимодействии 500 г 9% -ного раствора фосфорно?? кислоты с натрием? Помогите с решением
Химия
Какой объём водорода выделиться при взаимодействии 500 г 9% -ного раствора фосфорно?? кислоты с натрием? Помогите с решением
Ответ(ы):
Гость:
MH3PO4=500×0.9=450g 450g xL 6Na+3H2PO4=2Na3PO4+3H2 3·98g 3·22.4L x=450·67.2÷294≈103L
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Помогите пожалуйста! Заранее спасибо! Реши уравнение: а) (-3,5) + Х=9,2 б) X - (+12) = -32 в) 15.3 - Х=27.3 г) 7.6 - Х = 13,1 С решение...