Какой объем водорода выделится при взаимодействии с соляной кислотой 28г железа ?

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Уравнение реакции: Fe + 2HCl = FeCl₂ + H₂↑ Атомная масса железа равна 56 грамм, значит количество вещества железа равно 28/56 = 0,5 моль. Количество вещества водорода такое же, то есть 0,5 моль. Молярный объём равен 22,4 литра. Значит, объём раза равен 22,4х0,5 = 11,2 литра.