Какой объем воздуха потребуется для сжигания 100 кг цинка, содержащего 50% примесей?

Гость: Гость:

Масса цинка чистого равно массовая доля умножить на массу смеси равняется 50 тысяч грамм. Дальше пишешь уравнение реакции. 2Zn+O2=2ZnO Находишь химическое количество чистого цинка, которое равно масса делить на молярную массу. Оно будет равно 769 моль. Дальше методом пропорций находишь химическое количество кислорода (воздуха). Она будет ровно 384,5 моль. Дальше находится объем. Он равен молярный объем умножить на химическое количество, и равен приблизительно 9 метров кубических или 8612,8 дециметров кубических. The End!!))))