Какое было отношение у греков со скифами?

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Ну вообще отношения скифов с греческими полисами были далеко не всегда мирными. Богатства греческих городов всегда привлекали алчных скифских правителей. Нередко скифы захватывали их и беспощадно грабили. Несколько раз Ольвия(античная греческая колония) вынуждена была подчиниться скифам. Жителям ее в течение нескольких лет приходилось выплачивать тяжелую дань и терпеть бесчинства завоевателей. Однако, в последние века скифской истории ситуация изменилась. Скифы вынуждены были сами защищаться от греков. Натиск греков во многом способствовал уничтожению скифского царства и исчезновению скифской культуры.