Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Решить уравнение 940-2*а=0
Математика
Решить уравнение 940-2*а=0
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
940-2а=0 940=2а 2а=940 а=940:2 а=470 Ответ:470 .
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
Английский язык
Нужны предложения на Англиском с этими словами
Ответить
История
Какое было отношение у греков со скифами?
Ответить
Математика
356+4 345+5 21+9 47+3 52+8 3+7 21+0
Ответить
Математика
Из значения 108 417 480 63 составь сложное выроженик
Ответить
Математика
Выполните деление с остатком пожалуйста!!!!! 340:30 5600:500 62000:7000 290:40 5000:600 30000:4000 зарание спасибо
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск