Какой (острый,прямой,тупой или развернутый ) угол образует стрелки часов, когда по??азывает время:1) 2ч;2)3ч;3)5ч;4)6ч?

Математика
Какой (острый,прямой,тупой или развернутый ) угол образует стрелки часов, когда по??азывает время:1) 2ч;2)3ч;3)5ч;4)6ч?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)острый60 2)прямой 90 3)тупой 150 4)развернутый 180
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