Какой (острый,прямой,тупой или развернутый ) угол образует стрелки часов, когда по??азывает время:1) 2ч;2)3ч;3)5ч;4)6ч?

Математика

Какой (острый,прямой,тупой или развернутый ) угол образует стрелки часов, когда по??азывает время:1) 2ч;2)3ч;3)5ч;4)6ч?

Автор: Гость