Какой падеж слова ВЕСЁЛЫХ в словосочетании про весёлых бобрят?

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Какой падеж слова ВЕСЁЛЫХ в словосочетании про весёлых бобрят?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Винительный. Так как предлог про-свойственен именно для винительного падежа.
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