Какой падеж у этих слов? Колеи,лесу,солнца,лучи,снега.
Алгебра
Какой падеж у этих слов? Колеи,лесу,солнца,лучи,снега.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет чего колеи - родительный дать чему лесу - дательный нет чего солнца - родительный что лучи - именительный нет чего снега - родительный
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