Сказка о мертвой царевне и о семи боготырях . Какие из илюстраций художников Т.Мав??иной ,Е Пашкова ,Палеха Повашему мнению ,точнее отражают облик внутренний героя?
Литература
Сказка о мертвой царевне и о семи боготырях . Какие из илюстраций художников Т.Мав??иной ,Е Пашкова ,Палеха Повашему мнению ,точнее отражают облик внутренний героя?
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Гость:
Мне нравятся изображения Т. Мавриной, где хорошо передается печаль царевны
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