Сказка о мертвой царевне и о семи боготырях . Какие из илюстраций художников Т.Мав??иной ,Е Пашкова ,Палеха Повашему мнению ,точнее отражают облик внутренний героя?

Литература

Сказка о мертвой царевне и о семи боготырях . Какие из илюстраций художников Т.Мав??иной ,Е Пашкова ,Палеха Повашему мнению ,точнее отражают облик внутренний героя?

Автор: Гость