Какой падеж у слова очаровательная
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Какой падеж у слова очаровательная
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Падеж такой же как и у существительного, к которому относится это слово. Скорее всего это Именительный падеж.
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