Крылатое выражение в Английском языке, означающее "И песчинки не пропустит".
Английский язык
Крылатое выражение в Английском языке, означающее "И песчинки не пропустит".
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
He leaves no stone upturned
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